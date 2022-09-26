Косметолог Ивкин рассказал, какую процедуру предпочитают делать мужчины чаще всего | 360°

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Косметолог Ивкин рассказал, какую процедуру предпочитают делать мужчины чаще всего

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Дерматокосметолог Владимир Ивкин в разговоре с изданием Lenta.ru назвал косметологические экспресс-процедуры, которые предпочитают делать мужчины чаще всего.

По словам специалиста, услугами косметологов пользуется половина мужчин старше 25 лет.

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«Мужчины достаточно нетерпеливы и часто требуют от процедур мгновенного результата с сохранением максимальной естественности», — рассказал Ивкин.

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Наиболее популярной и частой процедурой среди мужчин является ботулинотерапия — инъекция нейропротеина, избавляющая от мелких и мимических морщин.

Ивкин подчеркнул, что она проводится один раз в три-шесть месяцев и занимает всего 15-20 минут. Сразу после нее можно поехать на деловую встречу или в спортзал без всяких проблем для здоровья.

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