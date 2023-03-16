Интересное 16 марта 2023, 15:48 Косметолог Гришина рассказала, как избавиться от заломов на шее

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Заломы и поперечные складки на шее появляются не только в зрелом, но и в молодом возрасте. О том, как избавиться от такого рода морщин, рассказала косметолог Натэла Гришина в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, проработать кожу шеи можно с помощью лазерной шлифовки, которая простимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Также избавиться от заломов можно благодаря контурной пластике с использованием филлеров.

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Косметолог отметила, что уплотнить кожу шеи также поможет биоревитализация.

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