Интересное 19 июня 2023, 19:22 Косметолог Гришина перечислила основные ошибки во время использования косметики летом Косметолог Гришина посоветовала не использовать плотный крем летом

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Летом стоит отдать предпочтение более легким средствам. Такой информацией поделилась косметолог Мария Гришина. Об этом сообщил LIFE.

«Плотные текстуры средств создают ненужный эффект маски на лице и сильно закупоривают поры. Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей», — отметила медик.

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Специалист посоветовала использовать питательные средства, так как за зиму кожа успела потерять много влаги. Стоит выбирать термальную воду распылять ее на лицо, зону шеи и декольте. Благодаря этому кожа будет дольше оставаться молодой.