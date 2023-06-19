19 июня 2023, 19:22
Косметолог Гришина перечислила основные ошибки во время использования косметики летом
Косметолог Гришина посоветовала не использовать плотный крем летом
Летом стоит отдать предпочтение более легким средствам. Такой информацией поделилась косметолог Мария Гришина. Об этом сообщил LIFE.
«Плотные текстуры средств создают ненужный эффект маски на лице и сильно закупоривают поры. Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей», — отметила медик.
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Специалист посоветовала использовать питательные средства, так как за зиму кожа успела потерять много влаги. Стоит выбирать термальную воду распылять ее на лицо, зону шеи и декольте. Благодаря этому кожа будет дольше оставаться молодой.
Красота
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