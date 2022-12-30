Интересное 30 декабря 2022, 22:38 Косметолог Герлиани рассказала, как улучшить кожу лица за несколько дней до праздников Косметолог Герлиани посоветовала сделать пилинг перед Новым годом

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В преддверии праздников многие люди мечтают привести кожу в порядок. Врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани рассказала, улучшить ее состояние в короткие сроки. Об этом сообщили «Дни.ру».

Специалист посоветовала за несколько дней перед праздниками начать пить как можно больше воды. Стоит употреблять 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Кроме того, перед новогодней ночью стоит выспаться. Так кожа будет выглядеть более свежей.

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Подходящей косметологической процедурой пилинг. Такая процедура поможет сделать кожу свежей и гладкой.

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