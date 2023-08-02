Интересное 02 августа 2023, 16:48 Косметолог Егорова посоветовала не злоупотреблять загаром, чтобы сохранить молодость кожи

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После 25 лет начинается постепенное старение кожи. Косметолог Татьяна Егорова рассказала, как замедлить такой процесс. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, главную роль в старении играет генетика. Однако существуют и другие факторы. Егорова посоветовала не злоупотреблять солнечными ваннами. Она пояснила, что загар способствует быстрому увяданию кожи. Кроме того, негативно сказаться на ее состоянии может неправильный образ жизни. Важно не забывать вовремя пить воду, так как обезвоживание тоже может ускорить старение.