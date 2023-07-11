Интересное 11 июля 2023, 18:17 Косметолог Егорова посоветовала наносить косметику на лицо одноразовым ватным диском

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Вместо спонжа и кистей, которые используют для нанесения макияжа на кожу, можно взять одноразовый ватный диск. Об этом «ФедералПресс» сообщила косметолог Татьяна Егорова.

Эксперт отметила, что с точки зрения визажа — это не самый удобный способ, а вот с точки зрения медицины — хорошо для кожи. На спонжах и кистях, по словам косметолога, скапливается множество бактерий.

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После каждого использования все принадлежности необходимо тщательно промывать с мылом, а также замачивать в дезрастворе, который продается в аптеке.