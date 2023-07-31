Интересное 31 июля 2023, 18:40 Косметолог Черныш назвала лазерную эпиляцию наиболее эффективным способом лечения вросших волос

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Полностью избавиться от вросших волос на теле можно только с помощью косметологических процедур. Самой эффективной из них является лазерная эпиляция, рассказала врач-косметолог Екатерина Черныш в беседе с Life.

По словам специалиста, к причинам появления вросших волос относятся гормональный дисбаланс и ношение слишком обтягивающей одежды.

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В домашних условиях избавиться от раздражений на теле после бритья можно благодаря использованию увлажняющих кремов и бальзамов, добавила косметолог.