Интересное 06 апреля 2023, 19:10 Косметолог Богатова: сузить расширенные поры на лице помогут маски с углем

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Неправильно подобранный уход за кожей может стать причиной расширенных пор на лице. О том, какие средства помогут устранить эту проблему, рассказала врач-косметолог Елена Богатова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, для устранения загрязнений кожи, которые способствуют выработке сала, необходимо регулярно пользоваться скрабами и пилингами с миндальной кислотой. Также для сужения пор отлично подойдут маски на основе глины или активированного угля.

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Если же домашний уход не может устранить проблему, то в таком случае необходимо обратиться к косметологу.