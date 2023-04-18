Интересное 18 апреля 2023, 16:06 Косметолог Богатова рассказала, как уменьшить целлюлит Косметолог Богатова посоветовала бороться с целлюлитом спортом и правильным питанием

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Многие женщины обеспокоены тем, чтобы уменьшить целлюлит. Косметолог Елена Богатова дала несколько советов о том, как избавиться от проблемы. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, стоит ввести в свою жизнь физическую активность. Таким образом получится привести мышцы в тонус и избавиться от явных проявлений целлюлита. Кроме того, стоит воздерживаться от алкоголя и курения, а также правильно и сбалансированно питаться.

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Богатова посоветовала не носить слишком прилегающую одежду, так как она может ухудшать кровообращение, что чревато развитием целлюлита.