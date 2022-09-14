Косметолог Анчикова рассказала, с какого возраста можно использовать косметику | 360°

Интересное 14 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Косметолог Анчикова рассказала, с какого возраста можно использовать косметику Косметолог Анчикова рассказала, что использовать легкий макияж можно с 14 лет Unsplash

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Использовать макияж можно начинать с 14-15 лет. Однако образ должен быть легким, а из средств можно воспользоваться тушью, помадой и карандашами для губ и глаз. Таким мнением поделилась косметолог Екатерина Анчикова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что желание краситься является совершенно нормальным для подростка. Однако в столь юном возрасте важно использовать гипоаллергенную косметику с минимальным содержанием агрессивных компонентов.

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«Общепринятым считается возраст 14–15 лет, когда можно использовать помаду, тушь и карандаш. Главное, чтобы косметика была гипоаллергенная и с минимальным количеством агрессивных компонентов, которые способны привести к раздражению кожи и токсическому воздействию», — пояснила Анчикова.

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При этом эксперт заявила, что в молодом возрасте лучше воздержаться от использования тональных средств, так как они не дают кислороду проникать к коже в достаточной степени, а также мешают выделению сального и потового секрета.

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