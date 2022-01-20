Кошку-бухгалтера, следящую за деньгами, сняли на видео

В Сети появился ролик с кошкой-бухгалтером, которая внимательно следит за пересчетом денег в счетной машинке. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Instagram.

Ответственная сотрудница трудится, не покладая лап. Пользователи Сети задались вопросом, научилась ли кошка составлять годовой бухгалтерский отчет? Другие комментаторы отметили, что на корм ей точно удастся заработать.

«Ахаха, серая касса», «Коталтер, милый мой коталтер», «Деловая котяра», «Все посчитала, молодец», «На вискас зарабатывает», — написали они.