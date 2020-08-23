23 августа 2020, 16:04
Кошка спасла спящих хозяев от пожара в Биробиджане
Кошка спасла своих хозяев — они спали ночью во время пожара в деревянном доме в Биробиджане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
В 01:52 спасатели узнали о возгорании частного дома по улице Лазо в поселке Заречье.
Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Она выпустила домашнее животное на улицу и увидела, что веранду охватило пламя. Хозяйка дома разбудила спящих сыновей и выбежала с ними из помещения.
Мужчины вызвали пожарных. К месту ЧП приехали 13 спасателей МЧС и две единицы техники.
Огонь быстро распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Пламя могло переброситься на соседние хозяйственные постройки, но пожарные успели ликвидировать возгорание.
В итоге сгорели веранда и крыша дома. Никто не пострадал.
Причины пожара и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.