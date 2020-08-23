Кошка спасла спящих хозяев от пожара в Биробиджане

В 01:52 спасатели узнали о возгорании частного дома по улице Лазо в поселке Заречье.

Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Она выпустила домашнее животное на улицу и увидела, что веранду охватило пламя. Хозяйка дома разбудила спящих сыновей и выбежала с ними из помещения.

Мужчины вызвали пожарных. К месту ЧП приехали 13 спасателей МЧС и две единицы техники.

Огонь быстро распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Пламя могло переброситься на соседние хозяйственные постройки, но пожарные успели ликвидировать возгорание.

В итоге сгорели веранда и крыша дома. Никто не пострадал.

Причины пожара и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.