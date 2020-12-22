Недавно TikTok представил итоги 2020 года и поделился самыми яркими и популярными трендами, хитами, героями и главными событиями этого года. Это гид по самым творческим аккаунтам и видеороликам, который позволяет вспомнить лучшее за 2020 год.

В этом году особое внимание пользователей привлек самый необычный аккаунт TikTok — кошка по имени Соня, которую уже называют «Главным пушистиком» платформы. За видеороликами @sonyakisa8 следят более шести миллионов пользователей, а ее видео набрали уже более 100 миллионов лайков. Разберемся, из-за чего кошка стала российской звездой TikTok.

По итогам 2020 года кошка Соня попала в десятку лучших «Вдохновляющих авторов контента», а видео, в котором она примеряет шапочки, сделанные из ее же шерсти, было отмечено в списке TikTok самых «Вирусных видеороликов». Соне идут все шерстяные головные уборы: и аккуратная кепка, и элегантная женственная шляпка, и та, что похожа на распределяющую шляпу из «Гарри Поттера».

Кроме того, главный пушистик 2020 года по версии TikTok является еще и фанатом аниме-сериала Наруто и любит разнообразные стильные образы. Она не стесняется примерять наряды любимых героев и показывать себя во все красе. Этот видеоролик стремительно набрал почти полтора миллиона лайков.

Источник фото: телеканал «360»

Кошка Соня современна и, кажется, пользуется кошачьей версией приложения Tinder, судя по одному из видеороликов. Она уважает свои личные границы и держит это в секрете от своей хозяйки. Каждый притворялся, что спит, когда в комнату заходила мама — Соня тоже так делает.

Еще немного о моде и творчестве. Почему бы не отдать все на волю случая при выборе модного образа кошки Сони? Берем барабан со стрелкой, напоминающий тот из игры «Твистер», и с его помощью выбираем одежду и аксессуары. Результат этого магического перевоплощения необычной звезды в TikTok можно увидеть в видеоролике.

Источник фото: телеканал «360»

Кошка Соня — лишь один из огромного количества примеров аккаунтов в TikTok, которые делятся вдохновением. Даже обычная кошка может завоевывать сердца миллионов пользователей на платформе TikTok.