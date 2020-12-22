Новая звезда TikTok — кошка Соня. Чем она покорила миллионы россиян?
В этом году особое внимание пользователей привлек самый необычный аккаунт TikTok — кошка по имени Соня, которую уже называют «Главным пушистиком» платформы. За видеороликами @sonyakisa8 следят более шести миллионов пользователей, а ее видео набрали уже более 100 миллионов лайков. Разберемся, из-за чего кошка стала российской звездой TikTok.
По итогам 2020 года кошка Соня попала в десятку лучших «Вдохновляющих авторов контента», а видео, в котором она примеряет шапочки, сделанные из ее же шерсти, было отмечено в списке TikTok самых «Вирусных видеороликов». Соне идут все шерстяные головные уборы: и аккуратная кепка, и элегантная женственная шляпка, и та, что похожа на распределяющую шляпу из «Гарри Поттера».
Кроме того, главный пушистик 2020 года по версии TikTok является еще и фанатом аниме-сериала Наруто и любит разнообразные стильные образы. Она не стесняется примерять наряды любимых героев и показывать себя во все красе. Этот видеоролик стремительно набрал почти полтора миллиона лайков.
Кошка Соня современна и, кажется, пользуется кошачьей версией приложения Tinder, судя по одному из видеороликов. Она уважает свои личные границы и держит это в секрете от своей хозяйки. Каждый притворялся, что спит, когда в комнату заходила мама — Соня тоже так делает.
Еще немного о моде и творчестве. Почему бы не отдать все на волю случая при выборе модного образа кошки Сони? Берем барабан со стрелкой, напоминающий тот из игры «Твистер», и с его помощью выбираем одежду и аксессуары. Результат этого магического перевоплощения необычной звезды в TikTok можно увидеть в видеоролике.
Кошка Соня — лишь один из огромного количества примеров аккаунтов в TikTok, которые делятся вдохновением. Даже обычная кошка может завоевывать сердца миллионов пользователей на платформе TikTok.