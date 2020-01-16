Кошка подружилась с тигрицей в зоопарке Ростова-на-Дону

Необычная дружба случилась в зоопарке Ростова-на-Дону. Уличная кошка подружилась с жительницей зоопарка — тигрицей. У них очень нежные и теплые отношения.

Тигрицу Усладу привезли в Ростов-на-Дону в прошлом году как невесту для тигра Устина. О том, как обстоят их отношения, издание умалчивает, зато говорит о дружеских отношениях дикого животного и уличной кошки.

Посетители сняли на видео, как ласково Услада общается со своей маленькой «копией». Хоть их и разделяет стекло вольера, видно, что животные дружат.

В соцсетях зрители написали: «Каждому нужен большой друг!»

Маленькая кошка вовсе не боится тигрицы, а, наоборот, пытается наладить с ней контакт. Услада через стекло трется мордой о Мурку, пытаясь ее потрогать, понюхать. Агрессии дикий зверь не проявляет.

Под видео пользовали оставляют милые комментарии: «Надо же! Еще не известно, кто из двух подружек ласковее)» (Марина С.), «Какая же кошка отважная! И не боится тигрицы совсем!» (Ксения).