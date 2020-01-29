Кошка-мем Grumpy Cat воскресла. Пользователи уже вовсю умиляются

Знаменитая кошка Grumpy Cat умерла в 2019 году. Она прославилась благодаря своей сердитой, можно даже сказать, суровой мордочке. И вот в интернете появились фотографии котенка по кличке Мяу-Мяу, который очень сильно напоминает Grumpy Cat.

Хозяйка Мяу-Мяу и ее питомица живут на Тайване, рассказал портал Bored Panda. Женщина рассказала, что увидела уже подросшего котенка в обычном зоомагазине. Тогда кошечке было 10 месяцев. Раньше у нее был другой хозяин, но он отказался нее, не уточнив причину. Жительница Тайваня сжалилась и приютила кошку.

Оказалось, что у Мяу-Мяу серьезное заболевание — гипертиреоз. Ее щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Необходимо было сложное лечение. Хозяйка уволилась с работы и взяла кредит под залог дома, чтобы отвезти котенка в США. Там Мяу-Мяу полностью вылечили.

Хозяйка котенка рассказала, что злобная внешность Мяу-Мяу обманчива. На самом деле животное очень ласковое. Каждое утро киска приходит к своей спасительнице в постель и делает лапками массаж.

Пользователи Сети с удивлением отметили, насколько Мяу-Мяу похожа на Grumpy Cat — кошку породы сноу-шу, которую на самом деле звали Соус Тардар (Tardar Sauce). Популярность пришла к Тардар в 2012 году, когда ее хозяева завели для нее страницу в Facebook. До этого снимки кошки были по ошибке опубликованы на портале Reddit. Новых историй из жизни сердитой Grumpy Cat с нетерпением ожидали больше восьми миллионов пользователей в Facebook и почти 2,5 миллиона в Instagram.

Увидев фотографии Мяу-Мяу одни посчитали ее реинкарнацией Grumpy Cat, другие вспомнили, что у кошек девять жизней.