Кошатникам и собачникам рассказали, чем заменить иностранные корма | 360°

Интересное 09 сентября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Кошатникам и собачникам рассказали, чем заменить иностранные корма Зоопсихолог Стернина посоветовала заменить иностранные корма для животных домашней едой

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Американская компания Purina, которая занималась производством кормов для животных, ушла с российского рынка. Однако это не повод отчаиваться. Кинолог и зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, чем заменить иностранные корма. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Питомцы ничего не потеряли с уходом Purina с российского рынка. Повседневные корма этого производителя достаточно посредственные по составу, в том числе Friskies, CatChow и DogChow, которые исчезнут из продажи», — успокоила Стернина.

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Она подчеркнула, что в России есть множество производителей, которые создают качественные и полезные корма для животных. Сейчас у них появилась возможность занять ведущее положение на рынке.

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Если же вы давно хотели перевести животное на домашнее питание, то нынешняя ситуация является отличной возможностью. Стернина пояснила, что перед этим необходимо изучить специализированную литературу, в которой рассказано, сколько белков, жиров и углеводов должны потреблять животные. При этом переводить питомца на домашнюю еду стоит постепенно.

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