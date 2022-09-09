Кошатникам и собачникам рассказали, чем заменить иностранные корма | 360°

Все новости

Спецоперация

09 сентября 2022, 16:43

Еврокомиссия назвала стоимость восстановления Украины

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:40

Парк «Авангард» благоустроят в Электростали в 2023 году

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:38

Лучшего водителя автобуса выбрали в Подмосковье

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:34

Более 500 лифтов заменили в Подмосковье с начала года

Мир

09 сентября 2022, 16:31

Россия воплотила в жизнь энергетический кошмар Европы — СМИ

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:29

Почти 250 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье

Культура

09 сентября 2022, 16:26

Москвичам рассказали, куда сходить в День города

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:23

Жители Подмосковья смогут онлайн зарегистрировать квартиру в Росреестре

Важное

09 сентября 2022, 16:19

Минобороны озвучило потери ВСУ при провале наступления на Николаево-Криворожском направлении

Интересное

09 сентября 2022, 15:38

Кошатникам и собачникам рассказали, чем заменить иностранные корма

Зоопсихолог Стернина посоветовала заменить иностранные корма для животных домашней едой

Читать 360tv в

Американская компания Purina, которая занималась производством кормов для животных, ушла с российского рынка. Однако это не повод отчаиваться. Кинолог и зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, чем заменить иностранные корма. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Питомцы ничего не потеряли с уходом Purina с российского рынка. Повседневные корма этого производителя достаточно посредственные по составу, в том числе Friskies, CatChow и DogChow, которые исчезнут из продажи», — успокоила Стернина.

Реклама

Она подчеркнула, что в России есть множество производителей, которые создают качественные и полезные корма для животных. Сейчас у них появилась возможность занять ведущее положение на рынке.

Реклама

Если же вы давно хотели перевести животное на домашнее питание, то нынешняя ситуация является отличной возможностью. Стернина пояснила, что перед этим необходимо изучить специализированную литературу, в которой рассказано, сколько белков, жиров и углеводов должны потреблять животные. При этом переводить питомца на домашнюю еду стоит постепенно.

Животные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама