Косаток запечатлели на видео в реке Амур на Дальнем Востоке | 360°

Интересное 17 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Косаток запечатлели на видео в реке Амур на Дальнем Востоке

Читать 360tv в

В Хабаровском крае на реке Амур местные жители заметили косатку. По их словам, животное вместе с детенышами уже четыре дня плавает около поселков, сообщил ОТР.

Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, это первый подобный случай за всю историю наблюдения.

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Людям не рекомендуется приближаться к животным, чтобы их не травмировать.

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