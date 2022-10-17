Косаток запечатлели на видео в реке Амур на Дальнем Востоке | 360°

Все новости

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:11

Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными

Власть

17 октября 2022, 16:08

Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов

Реклама

Знаменитости

17 октября 2022, 16:05

Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова

Подмосковье

17 октября 2022, 15:58

Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

Общество

17 октября 2022, 15:58

Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций

Важное

17 октября 2022, 15:56

Россия вернет из украинского плена 110 человек

Общество

17 октября 2022, 15:37

«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу

Армия

17 октября 2022, 15:25

Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин

Власть

17 октября 2022, 15:09

Главу мобилизационного управления администрации уволили в Петербурге

Интересное

17 октября 2022, 14:34

Косаток запечатлели на видео в реке Амур на Дальнем Востоке

Читать 360tv в

В Хабаровском крае на реке Амур местные жители заметили косатку. По их словам, животное вместе с детенышами уже четыре дня плавает около поселков, сообщил ОТР.

Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, это первый подобный случай за всю историю наблюдения.

Реклама

Людям не рекомендуется приближаться к животным, чтобы их не травмировать.

Реклама

Животные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама