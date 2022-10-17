Косаток запечатлели на видео в реке Амур на Дальнем Востоке | 360°

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Эксклюзив
17 октября 2022, 16:11
Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными
Власть
17 октября 2022, 16:08
Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов
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Знаменитости
17 октября 2022, 16:05
Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова
Подмосковье
17 октября 2022, 15:58
Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»
Общество
17 октября 2022, 15:58
Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций
Важное
17 октября 2022, 15:56
Россия вернет из украинского плена 110 человек
Общество
17 октября 2022, 15:37
«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу
Армия
17 октября 2022, 15:25
Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин
Власть
17 октября 2022, 15:09
Главу мобилизационного управления администрации уволили в Петербурге