Коррупционный Lotus Tower. Шри-Ланка представила самую высокую башню в Южной Азии

Шри-Ланка представила самую высокую башню в Южной Азии стоимостью более 100 миллионов долларов. Lotus Tower высотой 356 метров, расположенная в самом центре города Коломбо, включает в себя телевизионную башню, гостиницу, музей телекоммуникаций, рестораны, зрительный зал и торговый центр.

Церемония открытия состоялась 16 сентября, но как пояснил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, строительство еще не завершено, однако здание уже можно было «открыть» для посетителей.

Церемонию посетил посол Китая в Шри-Ланке. Именно китайский банк предоставил кредит на строительства «Лотоса». Но как оказалось первый транш, который власти Шри-Ланки перечислили некой компании ALIT, бесследно исчез. Позднее проверяющие органы выяснили, что и компании такой никогда не существовало.

В итоге деньги на строительство башни были перенаправлены из бюджета страны. Президент, сообщил, что после переговоров с министром финансов он решил, что здание будет передано на баланс государства.