Коровий конкурс красоты прошел в Ленинградской области

Конкурс красоты среди породистых коров прошел в деревне Энколово Ленинградской области. Мероприятие состоялось 2 сентября. Животных привезли на выставку «Белые ночи». Об этом сообщил ОТР.

За первое место боролись 74 коровы черно-пестрой, голштинской, и айрширской пород. Для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно во время выступления, зрителям запретили аплодировать. Главными критериями являлись стройность икр, строение вымени и надои молока.

«У нас есть рекордсменка — Зарница 1555. За 305 дней адаптации она выдала 20 254 килограмма. Ежедневно это не менее 63 килограммов молока. А теперь представьте животное, которое ежедневно дает 60 литров молока», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.