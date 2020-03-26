Коронавирус сравнили с пандемией «испанки»

За полтора года от болезни по различным оценкам погибли от 50 до 100 миллионов человек. Вспышка болезни началась в конце Первой мировой войны среди военных, где царила антисанитария. Те быстро распространили болезнь на обычное население.

Долгое время настоящую картину эпидемии скрывали от людей, чтоб избежать паники. Испания была первой, кто рассказал об этом с СМИ — отсюда и пошло название инфекции.

Также в странах было множество запретов и ограничений массовых мероприятий, чтобы противостоять распространению болезни. Эпидемия затронула почти все сферы жизни людей.