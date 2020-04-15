По словам Вуйнович, «он имеет абсолютно все характеристики нормального вируса».

«Это не у меня, а у всех ученых такая железная уверенность. Потому что ученые рассматривали геном, в том числе в „Векторе“», — уточнила представитель ВОЗ в России.

Также Вуйнович добавила, что вирусам свойственно передаваться от людей к животным и наоборот.

Ранее доктор биологических наук, профессор Игорь Меньшиков, рассказал, что повышение иммунитета может быть опасным при коронавирусе из-за гипертрофированной реакции иммунной системы на инфекцию. По словам ученого, гиперчувствительность иммунной системы может вызвать тяжелые состояния у пациентов с коронавирусом. Врач также объяснил, что «именно из-за этого в какой-то мере мы получаем увеличение числа более чувствительных людей, увеличение количества аллергий и других неадекватных иммунных состояний».