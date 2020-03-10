Коронавирус может лишить россиян стройматериалов, запчастей для автомобилей, одежды и гаджетов

Директор строительной компании Иван Пепеляев рассказал, что крупные партии строительных материалов из КНР уже подорожали на 10%. На данный момент большая часть сухих строительных смесей, крепежа и других материалов производится именно в Китае.

С российского рынка могут исчезнуть китайские вакуумные стеклопакеты, качественный паркет и мебель.

Менеджеры по снабжению строительных компаний отметили, что местные производители на данный момент занимают малую долю в производстве. Однако объем их поставок могут нарастить. При этом нужно помнить, что сырье для производств часто закупают также в Китае.

Ранее появились слухи о приостановке производства на российском заводе Nissan и приостановке поставок запчастей Toyota.

Кроме того, в январе 2020 года глава КамАЗа Сергей Когогин заявил, что производство может сократиться из-за проблем с закупкой комплектующих из КНР.

Также издание отметило, что проблемы из-за китайских комплектующих могут возникнуть и у «АвтоВАЗа».

В Китае производится наибольшая доля текстиля и обуви. В том числе, товары таких спортивных брендов, как Nike, Adidas и Puma. Также производства крупных брендов располагаются в Сингапуре, Индонезии, Тайване, Вьетнаме и других странах, где планируют ограничительные меры из-за коронавируса.

Официального подтверждения проблем с поставками от брендов пока нет. по словам сотрудников магазинов, складских запасов хватит для бесперебойных поставок на следующие три месяца.

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова отметила, что самыми уязвимыми сферами российско-китайской торговли являются продукты питания, автомобилестроение и мелкая электроника.

«Кроме того, неизбежно пострадают сфера авиаперевозок и туризм. Вероятнее всего, отдельные предприятия предпочтут диверсифицировать логистику и торговые поставки, связанные с Китаем», — заявила Сазонова.

Руководитель кластера e-commerce в РАЭК Иван Кургузов усомнился, что может возникнуть дефицит смартфонов.

«Я не думаю, что в Китае всерьез остановят заводы электроники. Им много кто дышит в спину, и несколько месяцев простоя могут обернуться потерями рынков», — подчеркнул Кургузов.

Директор одного из сервисных центров Андрей Зотеев рассказал, что на фоне потрясений из-за коронавируса многие отечественные поставщики компонентов без объяснений повысили цены.

«Нет никаких задержек, логистика не нарушена. Просто как причину используют. Мы уже думаем о том, чтобы не с российскими партнерами по опту работать, а напрямую с Китаем», — отметил Зотеев.