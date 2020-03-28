2019-nCoV — действительно ли это вирус? А может, заговор властей или вообще биологическое оружие? Откуда берутся шутки про комендантский час и кому могут быть выгодны фейки? Документальный фильм с созвучным вирусу названием — «КОРОНтин» на «360» ответит на все вопросы.

Тысячи домыслов и версий о происхождении вируса и жестких мерах безопасности все чаще появляются в соцсетях. Пользователи пересылают сотни непроверенных данных, паникуя и пугая сообщениями друзей и вовсе незнакомых людей. Люди во всем мире спорят и не могут понять, где правда, а где — ложь.

Авторы фильма «Коронтин» расскажут, кто врет про коронавирус и как в огромном информационном потоке не стать «ковидиотом».

И да, фильм называется именно так, а не иначе.