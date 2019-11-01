Королевского пингвина впервые заметили в Южной Африке. Видео

По информации ученых, такой вид пингвинов водится только в Антарктиде, на Огненной Земле, Южных Сандвичевых островах, также на мелких островах, которые находятся в антарктической зоне, таких как Принс-Эдуард, Кергелен, Крозе, Маккуори, Херд.

Поэтому появление королевских пингвинов в Африке вызвало большой интерес биологов. По приблизительным подсчетам, для того чтобы добраться до южной оконечности Капского полуострова от ближайшего ареала животному пришлось преодолеть не менее двух тысяч километров.

Фонд охраны береговых птиц Южной Африки уже обследовал королевского пингвина и пришел к выводу, что редкий гость не нуждается в помощи ветеринара, сообщило Управление национальных парков Южной Африки на своей странице в Facebook.

Королевский пингвин является вторым по величине видом пингвинов в мире после императорского.