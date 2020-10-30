Инженер из Швеции, который работает в области искусственного интеллекта, решил использовать «воровские» наклонности сорок на пользу природе. Он создал «умную» кормушку. Она работает по принципу «положи/возьми» — для того, чтобы сорока могла взять корм, ей нужно сначала положить в кормушку различный мелкий мусор.

Аппарат придумал и разработал старший сотрудник в области искусственного интеллекта и робототехники в компании AFRY Ганс Форсберг. На заднем дворе его дома несколько лет назад поселилось семейство диких сорок. Как-то раз инженер увидел, как птицы пытаются вскрыть его уличные фонари. Тогда ему в голову и пришла мысль смастерить «умную» кормушку.

Видео: Hans Forsberg / YouTube

Форсберг решил научить сорок собирать мелкий мусор во дворе и обменивать его на еду. Над «умной» кормушкой инженер работал ни один год. Деталями проекта он поделился на форуме Hackster. По словам инженера, только недавно он достиг «значительного развития».

Основу кормушки Форсберг нашел в сообществе для 3D-печати. С помощью своих деталей, он ее модифицировал. Получившееся устройство запускает механизм, когда мелкий мусор попадает в специальную емкость. Этот механизм передает птице по трубе птице лакомство, при этом четко дозируя количество порции. В основном птицы получают арахис и специальный корм.

Источник фото: Hans Forsberg / YouTube

Кормушка работает на системе с компьютером Raspberry Pi 4, камерой и детекторами. С помощью этих устройств кормушка понимает, что отдать еду и принять мусор. Крышки от бутылок составляют основную «плату» за корм. Аппарат распознает их благодаря напечатанному на 3D-принтере специальному металлодетектору. Для автоматизации кормежки Форсберг сам написал все программы.

Чтобы сороки заинтересовались кормушкой инженер поэтапно их прививал к ней. Сначала он приучал птиц к тому, что попадание крышки на определенное место стола приводит к появлению еды. Обучение упростилось только после появления смелых птенцов, при том, что взрослые сороки с подозрением относились к изменениям в процессе.

Форсберг отмечает, что сейчас уже одна сорока активно приносит крышки на обмен. Но ее сородичи пока что не так успешны в обучении — чаще они просто воруют у трудолюбивой птицы еду.

Но у проекта есть и минусы: пока на утилизацию сороки могут приносить только бутылочные крышки. К тому же Форсберг изначально хотел, чтобы сороки в обмен на еду «убирались» в округе, в окрестностях не так много крышек. Чтобы сорокам было что приносить, инженеру приходится самому разбрасывать крышечки по двору.

Он надеется, что в будущем сороки смогут приносить обменивать и другой мусор. Но для этого, нужна будет новая система определения. Сейчас инженер пытается научить птиц приносить упавшие фрукты.