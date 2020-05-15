Американка Кристина Батлер поделилась историей, которая произошла с собакой ее тети. Корги по кличке Костко вышел на очередную прогулку, но вскоре начал лаять и копать землю рядом с воротами. Хозяйка заглянула за ограду и увидела там маленького брошенного котенка. Американка решила спасти животное и забрала его домой. С тех пор собака постоянно находится рядом с котенком, таскает его с собой повсюду и умывает.

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«Очередное доказательство, что животные — добрейшие создания», — написали в Сети. В интернете признаются, что эта парочка «буквально растопила мое сердце». А еще подписчики уверены, что из Костко получится идеальная мама.