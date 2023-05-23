Интересное 23 мая 2023, 15:29 Кореспондент kp.ru прошел по следам Остапа Бендера, чтобы найти самую полезную воду у подножия Машука

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В Пятигорске у подножия горы Машук находятся несколько бюветов с водой. Сюда и приехал корреспондент kp.ru, чтобы пройтись по следам Остапа Бендера и попробовать самую лучшую на вкус.

Всего в городе есть семь общественных минеральных источников, где можно брать воду бесплатно. Все они имеют цифры от одного до 29 и отличаются, по словам местных жителей, степенью минерализации.

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«Дуся! Вы меня озлобляете. Я — человек, измученный нарзаном», — говорил монтер Мечников из «Двенадцати стульев» Остапу Бендеру.

Врачи уверяют, что беспорядочное употребление нарзана вредит организму. А если смешать воду с алкоголем, можно получить большие проблемы со здоровьем. Местные жители и вовсе пятигорскую воду не пью, а предпочитают железноводскую.