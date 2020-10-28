Коралловый «небоскреб» высотой 500 метров обнаружили у берегов Австралии

Ширина «высотки» достигает 1 500 метров. На вершине она сужается до 40 метров. Высота созданной природой конструкции больше, чем у многих зданий, построенных человеком, пишет сайт «Русская планета».

По информации специалистов, такие коралловые структуры могут формироваться на протяжении тысячелетий.

Ранее «360» сообщал, что участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» нашли на берегу острова Русский во Владивостоке останки древнего животного. Палеонтологи полагают, что это ихтиозавр.

Во Владивосток из Благовещенска приехал руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский, чтобы изучить находку на месте. Ученый надеется, что удастся найти череп этого ихтиозавра. Останки первого обитателя древних морских глубин обнаружили на Русском в 2014 году. Часть каменной плиты с находкой уже привезли для исследований в Приморский океанариум.