Корабль Starliner с полезными грузами на борту отправился к МКС

Космический корабль Starliner — разработка компании Boeing — стартовал к МКС с помощью ракеты-носителя Atlas V с площадки во Флориде. Трансляцию запуска продемонстрировали на сайте национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Это первый за 2,5 года старт Starliner, он состоялся с авиабазы на мысе Канаверал в 01:54 по московскому времени. На борту корабля — 360 килограммов полезных грузов. Место командира корабля заняло человекоподобное устройство «Рози Рокетир» с 15 датчиками, которые будут измерять данные по 15 показателям.

Корабль пробудет на орбите после стыковки от пяти до 10 дней и вернется на Землю с грузом в 270 килограммов, включая компоненты системы регенерации воздуха. Если миссия будет признана удачной, Starliner вместе с кораблями SрасеХ будет доставлять астронавтов на МКС.

Корабль Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек. Он может совершить автономный полет продолжительностью 60 часов. Впервые его запустили 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал.