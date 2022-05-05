Корабль эпохи Петра I нашли на дне Балтийского моря

Члены экспедиции Русского географического общества нашли в Пильском проливе у берегов Выборга затонувший корабль эпохи Петра I. Такие галеры строились по его личному указу с 1711 года, однако их чертежи в архивах не сохранились, так что находка может стать научной сенсацией. Сюжет об этом появился на НТВ.

По данным канала, на месте обнаружения корабля сейчас находятся сразу несколько судов Центра подводных исследований Русского географического общества. Специалисты установят, как в точности выглядели такие галеры. Водолазы поднимут элементы корабля со дна и займутся обследованием его корпуса с помощью эхолота.

Также сообщается, что в стороне от корабля экспедиция нашла затопленные корпуса, груженные камнем, — так для противников перекрывали фарвартеры.

В будущем планируется создать 3D-модель найденного корабля. Также фрагмент петровской галеры может попасть в музей.

Ранее стало известно, что в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого в Русском музее отреставрируют все связанные с ним экспонаты. После этого их отправят на выставку. На Марсовом поле в Петербурге также организуют экспозицию, посвященную первому русскому императору, написал RT.