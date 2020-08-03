Копию Зарайского кремля создали в Minecraft

«Я предложил директору Зарайского музейного комплекса привлечь аудиторию игр, представив музей в интересном им формате», — сказал автор идеи Дмитрий Щербаков.

По словам директора музея-заповедника Кирилла Кондратьева, с помощью копии кремля руководство хочет привлечь новую аудиторию, а именно подрастающее поколение — детей и подростков. Кондратьев надеется, что после просмотра виртуальной версии ребят заинтересует уже реальный музей.

Компьютерная версия полностью повторяет настоящий кремль. В игре есть все семь башен, Троицкие ворота, крепостные стены с галереями и внутренние постройки.

Пройтись по игровой версии кремля можно будет как самостоятельно, так и с экскурсоводом.