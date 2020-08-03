03 августа 2020, 20:08
Копию Зарайского кремля создали в Minecraft
Виртуальную копию единственного полностью сохранившегося кремля создали в Подмосковье. Теперь Зарайский кремль есть и в игровой вселенной. Об этом сообщили на сайте музея-заповедника.
«Я предложил директору Зарайского музейного комплекса привлечь аудиторию игр, представив музей в интересном им формате», — сказал автор идеи Дмитрий Щербаков.
По словам директора музея-заповедника Кирилла Кондратьева, с помощью копии кремля руководство хочет привлечь новую аудиторию, а именно подрастающее поколение — детей и подростков. Кондратьев надеется, что после просмотра виртуальной версии ребят заинтересует уже реальный музей.
Компьютерная версия полностью повторяет настоящий кремль. В игре есть все семь башен, Троицкие ворота, крепостные стены с галереями и внутренние постройки.
Пройтись по игровой версии кремля можно будет как самостоятельно, так и с экскурсоводом.