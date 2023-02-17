17 февраля 2023, 18:02
Координатор Центра безопасного интернета Парфентьев рассказал, как выявить вирус в компьютере
Некоторые компьютерные вирусы довольно сложно выявить. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, по каким признакам можно обнаружить вредоносную программу, передала «Вечерняя Москва».
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По словам специалиста, о том, что компьютер заражен, могут говорить различные всплывающие окна. На первый взгляд они могут даже казаться безопасными. Кроме того, замедленная работа устройства и изменения в работах программах также свидетельствуют о наличии вируса, написало ИА НСН.
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