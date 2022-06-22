Концерт Rammstein вызвал мощную аномалию на квантовом уровне в Германии

Ученые зафиксировали мощную аномалию во время выступления группы Rammstein в Германии. Изменение показателей уловила установка по исследованию элементарных частиц DESY.

«Привет, Rammstein! Вы выбили наш ускоритель частиц! Еще никогда показатели так не зашкаливали», — написали специалисты в соцсети.

Немецкий электронный синхроторн DESY находится в Гамбурге. В двух километрах от него проходил концерт. Датчики стали выдавать рекордные значения прямо во время выступления музыкантов. Причиной такой реакции приборов оказался не шум. Ученые полагают, что в тот момент по толще Земли прошли какие-то поперечные волны. Их могли вызвать колонки, пиротехника или топот фанатов.

«Это вполне может стать темой новой диссертации», — отметили в DESY.

В начале марта фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн объявил об отмене концертов в Москве и Новосибирске. Выступления планировали провести в декабре 2022 года. Изначально солист группы должен был приехать в Россию в конце января, но концерты решили перенести из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы пообещали не аннулировать билеты, но в итоге выступления вообще отменили.