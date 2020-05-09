Концерт прямо под окнами. Агитбригады поздравили каждого ветерана Ступина

В Ступине агитбригады приехали к каждому ветерану лично и устроили праздничный концерт под балконом.

75-летие Победы в Великой Отечественной отметили совершенно в новом формате. Артисты поздравили ветеранов во дворе, а сами участники ВОВ — на балконах и в распахнутых окнах. Плакали не только ветераны, но и их потомки, которые также вышли на балкон отметить праздник. В юбилей все должно было быть по-другому, но в этом году пока так.

«У нас в прошлом году было 12 тысяч зрителей. В этом году ожидали более 15 тысяч. Но мы обязательно сделаем. Великий год, великая победа, и нужно обязательно это сделать», — поделился директор благотворительного фонда «Руспомощь» Василий Александров.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас к каждому ветерану, персонально, едут агитбригады, с песнями тех лет и поздравлениями. И даже машины у них, - как в далеком 1945-м. Несмотря на все ограничения, атмосфера непередаваемая.

«Техника уникальная. Это наших реконструкторов, из частных коллекций, которые восстанавливали ее. Ради победы, из небытия. Она теперь ездит и радует людей», — рассказал председатель военно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Гужевский.

Источник фото: телеканал «360»

Всем ветеранам вручили подарки. Николаю Грошеву, который воевал на Дальнем Востоке, подарили чайный сервиз Гжельской фабрики. Для него война закончилась не 9 мая, а 2 сентября, когда окончательно разгромили японцев.

Николай Нарицын служил на Балтийском флоте. 7 мая ему исполнилось 95 лет. Ветеран сказал, что не может в этот праздник просто сидеть на балконе, и вышел к подъезду. Разумеется, в маске и с соблюдением всех норм и социальной дистанции.