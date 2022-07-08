Контроль пожарной безопасности на природных территориях повысили в Москве

Летом значительно возрастает риск природных пожаров. В связи с этим власти Москвы усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Такой информацией поделился замглавы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам политика, представители спасательной службы ежедневно проверяют парки и особо охраняемые природные территории. Специалисты ищут и ликвидируют открытые возгорания, которые возникают из-за любителей жарить шашлык на природе.