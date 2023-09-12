Интересное 12 сентября 2023, 12:39 Консультант по фэншуй Радостева: перед покупкой квартиры важно узнать, почему съехали прежние жильцы

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Консультант по фэншуй Татьяна Радостева в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам, которые собираются приобрести недвижимость, перед покупкой узнать, почему из этого места съехали прежние жильцы или арендаторы.

По ее словам, в квартире будет сохраняться благоприятная энергия, если прежние жильцы решили переехать в дом побольше. Хорошей будет и та энергия, если хозяева решили сменить место жительства и переехать в другой город.

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Если семья оставляет квартиру по причине того, что разводится и делит имущество, — это негативный фактор, заключила специалист.