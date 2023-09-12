12 сентября 2023, 12:39
Консультант по фэншуй Радостева: перед покупкой квартиры важно узнать, почему съехали прежние жильцы
Консультант по фэншуй Татьяна Радостева в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам, которые собираются приобрести недвижимость, перед покупкой узнать, почему из этого места съехали прежние жильцы или арендаторы.
По ее словам, в квартире будет сохраняться благоприятная энергия, если прежние жильцы решили переехать в дом побольше. Хорошей будет и та энергия, если хозяева решили сменить место жительства и переехать в другой город.
Реклама
Если семья оставляет квартиру по причине того, что разводится и делит имущество, — это негативный фактор, заключила специалист.
Недвижимость
Реклама
Реклама