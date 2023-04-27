27 апреля 2023, 11:30
Конструктор по робототехнике Семенов рассказал об уникальности беспилотного погружения на дно Марианской впадины
Глубоководный беспилотный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины в 2020 году. Об уникальности миссии рассказал главный конструктор по робототехнике компании «ЦКБ „Рубин“» Дмитрий Семенов в беседе с RT.
По словам конструктора, беспилотное погружение аппарата «Витязь-Д» стало первой в мире автономной миссией, сделав прорыв в отечественной науке и технике. Собранные данные на огромных глубинах Мариинской впадины стали отправной точкой для дальнейших исследований Мирового океана.
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Отмечается, что благодаря успешной экспедиции, которую провели три года назад, глубоководный аппарат начали модернизировать.
Исследования
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