Консервы из Салехарда отправят на МКС

Консервы Салехардского комбината отправят в космос 3 июня. Продукцию доставят на МКС на корабле «Прогресс МС-20». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Космонавты попросили прислать им сырка обжаренного в томатном соусе, а также сырка и пыжьяна в желе. При этом на преприятии заявили, что специальную рецептуру для космонавтов не создавали. Продукцию проверили в Российской академии наук, и Госкорпорации Роскосмос.

«Это говорит о выбранном нами правильном векторе развития предприятия, которое нацелено на выпуск качественной, экологически чистой продукции. В космос полетят абсолютно те же консервы, которые лежат на полках наших магазинов», — сообщил генеральный директор Салехардского комбината Владимир Попов.