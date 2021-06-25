Конкурс вожатых запустили в России

В России начался конкурс «Лига вожатых — 2021». Вожатые и педагоги смогут принять участие во всероссийском конкурсе в шести номинациях, сообщил «Ридус».

Конкурс вожатых проходит уже четыре года. В этом году он пройдет с 24 июня по 20 декабря.

Участники посоревнуются в шести номинациях: «Вожатые-стажеры», «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами» и «Старшие вожатые».