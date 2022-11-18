Интересное 18 ноября 2022, 19:29 Конкурс студенческого творчества «СТУДУНИВЕРСАЛ» завершился в Туле

Читать 360tv в

Конкурса студенческого творчества «СТУДУНИВЕРСАЛ» завершился 17 ноября. Мероприятие состоялось в концертном зале Тульского государственного университета. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Реклама

Всего в мероприятии было три номинации — вокал, танцы и театральное мастерство. Всего в конкурсе участвовали порядка 200 учащихся. Открывали мероприятие заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Инесса Фельдман и начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации Тулы Екатерина Чуракова. Они отметили, что подобные мероприятия помогают выявлять таланты молодых людей.