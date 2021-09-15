Конкурс сервиса и гостеприимства пройдет на Ямале. В нем примут участие студотряды

Конкурс профессионального мастерства среди представителей студенческих отрядов в сфере сервиса и гостеприимства состоится на Ямале. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Мероприятие проведут с 24 по 27 сентября в столице региона — Салехарде. Студенты поборются на теоретических и практических этапах конкурса. Участники должны будут продемонстрировать профессиональные навыки, уровень методической подготовки, соблюдение принятых стандартов и умение решать и предупреждать конфликты. В конкурсе примут участие студенты из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Салехарда.

«Понятие „сервис“ неразрывно связано с профессионализмом и положительной репутацией, которая формируется благодаря высокому уровню мастерства представителей студенческих отрядов страны», — отметила председатель экспертной комиссии конкурса Яна Азарченко.