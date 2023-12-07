Интересное 07 декабря 2023, 18:34 Конкурс по украшению автомобилей к Новому году проведут в Ярославской области

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Так называемое автонашествие украшенных машин пройдет в Рыбинске 16 декабря. Жители города смогут проехаться на наряженных и разрисованных авто, блеснув своими навыками креативщика и дизайнера, написал сайт Infox.ru.

Издание «Петроград» рассказало, что победитель конкурса получит 500 литров бензина. Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо заранее подать заявку.

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Старт автонашествия будет проходить в районе улицы Стоялой в 16:00.