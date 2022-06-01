Конкурс овечьих стригалей пройдет в Чите

3 июня в Чите состоится Сибирско-Дальневосточная животноводческая выставка. Мероприятие пройдет на территории комплекса «Мегаполис Спорт». Об этом сообщил «Царьград».

Министр сельского хозяйства края Александр Тюкавкин рассказал, что на мероприятии состоится конкурс овечих стригалей. Он станет самым зрелищным элементом программы.

«Задачей шоу-конкурса является продемонстрировать умение по скоростной стрижке, качественно и аккуратно сделав свою работу», — рассказал Тюкавкин.