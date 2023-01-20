Интересное 20 января 2023, 02:39 Конкурс на лучшую еду в больнице проведут в Нижегородской области

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В Нижегородской области состоится конкурс на лучшее больничное питание. Такой информацией поделился замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Участниками конкурса станут все лечебные учреждения, в которых предусмотрено стационарным лечением. В дальнейшем лучшую систему питания введут во всех больницах региона.

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«Я всегда напоминаю коллегам, что питание в стационаре — часть лечебного процесса. Многие лечебные организации области подтянулись в качестве питания», — рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

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