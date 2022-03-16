Конкурс на лучшего спасателя-водолаза пройдет в Тарко-Сале

Конкурс профессионального мастерства «Лучший спасатель-водолаз» начался в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

В мероприятии примут участие три поисково-спасательных отряда из Ноябрьска, Тарко-Сале и Салехарда. Жюри конкурса оценит теоретические знания специалистов, навыки в оказании помощи, а также поисковых работах.

«Конкурс „Лучший спасатель-водолаз“ на Ямале проходит не впервые, все участники профессионалы высшего уровня. Желаю им упорной и справедливой борьбы», –рассказал заведующий сектором Управления противопожарной и спасательной деятельности Игорь Ускачев.