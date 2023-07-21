21 июля 2023, 15:35
Конкурс на лучшего пожарного стартовал на Ямале
Победитель конкурса на лучшего пожарного Ямала получит 200 тысяч рублей
В ЯНАО стартовал конкурс «Лучший пожарный Ямала». Мероприятие состоится 26 августа в Салехарде и Аксарке. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
Пожарный, который займет первое место, получит в качестве вознаграждение 200 тысяч рублей. За второе место приз составит 150 тысяч рублей, а за третье — 100 тысяч. Самый опытный участник, чей стаж превышает 15 лет, получит дополнительный приз в размере 20 тысяч рублей.
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Участникам предстоит принять участие в двух блоках испытаний. Они должны будут продемонстрировать свои навыки как в теории, так и на практике, написал «Ямал-Медиа».
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