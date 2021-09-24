Конкурс музейных работников Ямала состоится в Губкинском в следующем году

Конкурс профессионального мастерства среди музейных работников завершила в Ноябрьске. Первое место заняла методист Губкинского музея освоения Севера Юлия Иванова. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В следующем году конкурс состоится в месте работы победительницы, а именно в Губкинском музее. Второе место досталось художнику-реставратору МВК имени И. С. Шемановского Александре Морозовой. Третье место заняла методист Музейного ресурсного центра Анастасия Луцкина из Ноябрьска.

«Приз зрительских симпатий» забрала сотрудник городского краеведческого музея Ингрид Сафронова из Лабытнанги. В номинации «Особое мнение жюри» победила Марина Гончарова из Тазовского районного краеведческого музея.