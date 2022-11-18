Интересное 18 ноября 2022, 20:34 Конкурс молодых родителей «Дух семьи» состоится в Надыме

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Конкурс молодых родителей «Дух семьи» состоится в Надыме. Мероприятие проведут в Доме молодежи Надыма. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на социальные сети организаторов.

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Конкурс состоится в период с 21 по 30 ноября. Принять участие смогут члены городского клуба родителей и детей «Лови момент». Мероприятие пройдет в три этапа. Конкурсантам необходимо будет подготовить визитку, творческий номер, а также принять участие в соревнованиях по кулинарному мастерству.