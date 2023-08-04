Интересное 04 августа 2023, 19:35 Конкурс эскизов на памятник Шаляпину начался в Петербурге

Читать 360tv в

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт‑Петербурга объяснил конкурс эскизов для памятника оперному певцу Федору Шаляпину в Александровском саду. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Средства на создание и установку памятника выделят из городской казны. Размер призового фонда — 600 тысяч рублей.

Реклама

Врио заместителя председателя ведомства Елена Крамскова рассказала, что заявки будут принимать до ноября 2023 года, уточнил Piter.TV.