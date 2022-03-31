Конкурс экологических арт-объектов начался в Муравленко

Конкурс по созданию экологических арт-объектов стартовал в Муравленко ЯНАО. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию Муравленко в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие в мероприятии можно как индивидуально, так и в команде. Также можно выдвигать свою кандидутуру от организаций или учреждений.

Всего в конкурсе будет четыре номинации — лучший арт-объект, живая изгородь, цветы в окне и уличная мебель. Отправить свою заявку можно в период с 1 апреля по 1 мая.